"التضامن" تصرف 66 مليون جنيه شهريا لمستحقي النفقة من بنك ناصر

قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يجري صرف 66 مليون جنيه شهريا كنفقة لـ 391 ألف مستفيد بـ 243 ألف حكم قضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، مع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي، بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وخلال الاجتماع جرى إطلاع مجلس الإدارة على المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق والتي أظهرت نموا ملحوظا، كما جرى الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2019.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البنك نفذ أحكام النفقة بصرف مبالغ المستحقين، وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.

مقترح لصرف نفقة المستحقين بالتعاون مع "القومية للبريد"

من جانبه أضاف الدكتور شريف فاروق، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدى الصندوق من خلال مكاتب الهيئة، ما يسهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة على نطاق واسع بالجمهورية.

ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقة، بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد. واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك .

وأوضح فاروق أنه جرى أيضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الأسرة المصرية "مودة" والمجلس القومي للمرأة، بهدف السعي إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال دعم الأسرة والشباب المقبل على الزواج وتقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق.