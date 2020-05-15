4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الإسكندرية والدخيلة في أبريل

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه جرى الإفراج عن مشمول 17 ألفًا و899 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية والدخيلة، لأصناف متعددة منها السلع الاستراتيجية "اللحوم، والقمح والذرة، وفول الصويا، والسكر، والحديد" والكيماويات، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها من البضائع خلال شهر أبريل الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية والدخيلة بلغت 541 مليونًا و176 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 3 مليارات و354 مليونًا و45 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية والدخيلة صدرت مشمول 6 آلاف و880 بيانًا جمركيًا، خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من "الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات والسيراميك، والسكر، والملابس" بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 710 ملايين و 445 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و323 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية والدخيلة، خلال شهر أبريل الماضي، نحو 4 مليارات ومليون و721 ألف جنيه.