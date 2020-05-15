كاليفورنيا تعلن تخفيضات هائلة في الميزانية بسبب تداعيات كورونا

رجح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن تعاني الولاية هذا العام من عجز قدره 54 مليار دولار جراء تداعيات فيروس كورونا، منوها بضرورة إجراء تخفيضات هائلة لتعويض الخسائر الناجمة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال الحاكم جافين نيوسوم، مساء أمس، إن "كوفيد 19" فرض على كاليفورنيا وعلى الاقتصادات الأخرى في البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ما أدى إلى تدمير للوظائف وخسارة فادحة في الدخل، وميزانيتنا تعكس هذا الوضع الطارئ"، عارضا مشروعا جديدا للميزانية يأخذ بالاعتبار الخسارة في العائدات بسبب الوباء، بانخفاض أكثر من 22% مقارنة بالأرقام الأولية.

ونوه الحاكم بضرورة خفض بعض البرامج الخاصة التي تستهدف الأكثر فقرا أو المهاجرين، وأن يخفض الدعم للتعليم العام.

وتركز الميزانية الجديدة للولاية على الصحة والأمن والتعليم، مع تدابير طارئة للموظفين والشركات الصغيرة الى حين تعافي الاقتصاد.

كما تقترح الميزانية الجديدة خفضا بنسبة 10% في الأجور لجميع موظفي الولاية اعتبارا من يوليو.

وحذر الحاكم الديمقراطي من أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الميزانية إذا لم تأت المساعدة من الحكومة الفدرالية.

وأصابت جائحة فيروس كورونا أكثر من 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودت بحياة 86774 منهم.