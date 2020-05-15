نيابة الدقهلية تبدأ التحقيق في شكوى الأطباء ضد "عجينة" وتستمع للشهود

بدأت النيابة الكلية بالدقهلية، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، التحقيقات في شكوى نقابة أطباء الدقهلية، ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، في واقعة "البث المباشر" من داخل مستشفى شربين العام.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، وصابر مشالي، مدير مستشفي شربين والدكتور إيهاب مسعد، وكيل المستشفى، ونائبه وقت الزيارة.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وبدأت في تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة به في وقت وجود النائب داخل المستشفى، واستعمت إلى أقوال الدكتور ياسر أبو شنب، أخصائي العظام، بالإضافة إلى أقوال ممرضة، وفرد أمن البوابة.

وقال الدكتور أسامة الشحات، "أدليت بأقوالي في الواقعة، فالنائب أخطأ في الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، ولابد أن ينال جزائه، فلقد دخل المستشفى دون مسوغ قانوني أو دستوري، وسب مدير المستشفى قائلا (مدير فاشل ويقدم استقالته)، وأهان الأطباء وتحدث معهم باحتقار والتلويح لهم بيده حتى وصل الأمر إلى حد أن كادت يده أن تطبق على وجه أحد الأطباء، وقذف الأطباء بأن قال في حقهم غير الصدق، الأمر الذي لو صح يستوجب عقابهم عندما قال (مفيش دكاتره في المستشفى وفيه واحد قاعد يتشمس)، وهذا مخالف تماما للحقيقة التي ظهرت بالفيديو المرفوع على صفحة النائب".

وأكد نقيب أطباء الدقهلية، أن النائب انتهك أسرار المرضى، بتصويره للمرضى في حجرات وممرات المستشفى وكذا محاولة تصوير تذكرة أحد المرضى، الأمر المعاقب عليه قانونا بقانون مزاولة مهنة الطب، مؤكدا أن "هذا القانون خاص بمن يمارس مهنة الطب فما بالكم بمن ينشر أسرار المرضى من غير الأطقم الطبية"، وكذلك قيام النائب برفع الفيديو الذي صوره للواقعة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما يضر بسمعة البلاد ومؤسساتها الصحية بالداخل والخارج، الأمر المعاقب عليه بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.

وقال الدكتور صابر مشالي، "أدليت بأقوالي أمام النيابة العامة بتفاصيل ما حدث في هذا اليوم، فالنائب كان متحفزا وظل يصرخ فى وجه الجميع ويستفز الأطباء والعاملين بالمستشفى بالتصوير وعندما طلبوا منه إيقاف التصوير وعرض طلباته أو مشكلته رفض وقال للأطباء (أنا جاى أمر على المستشفى)، ثم قال إن له مريضا فى الباطنة من دائرته بلقاس، وتعرض لنا بألفاظ لا يليق تكرارها".

يذكر أن النقابة العامة للأطباء قدمت شكوى أخرى للنائب العام، كما قدمت "أطباء الدقهلية" مذكرة تفصيلية لما حدث إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.