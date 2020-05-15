إزالة 28 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

نفذت أجهزة الحكم المحلي بتأمين من قوات الشرطة في سوهاج، 28 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لتأمين حملات الإزالة لكل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

وتمكنت الحملة التي ترأسها مأموري وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ 28 قرارا شمل 7 حالات تعد على أملاك الدولة، و9 حالات تعد على الأراضي الزراعية، و12 حالة مباني دون ترخيص، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.