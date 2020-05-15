الأمن يداهم مصنع استروكس في شقة بالنزهة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 أشخاص في القاهرة؛ لقيامهم بتصنيع مخدر الاستروكس وبحوزتهم 3 كيلو من المخدر ذاته بقصد الاتجار.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أكدت اتجار 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع مادة "الاستروكس" المخدرة بقصد الاتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وضبط المتهمون في الشقة وعُثر بداخلها على 150 كيسا تحوي مخدر الاستروكس "مُعدة للبيع"، وكمية من المخدر ذاته "معدة للتعبئة" وزنت 3 كيلوجرامات، وزجاجتي أسيتون تُستخدم في تصنيع الاستروكس المخدر.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدرة والاتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع.