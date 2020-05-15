إيمان السيد عن "ونحب تاني ليه": أحببت "روعة" بمجرد قراءة السيناريو

قالت الفنانة إيمان السيد، إنها انجذبت لشخصية "رائعة" بمسلسل ونحب تاني ليه، فور قراءتها للسيناريو، بالإضافة إلى المتعة التي وجدتها بمجرد الاطلاع على حلقات العمل.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد إيمان السيد، دور رائعة، أو روعة، والتي تذهب للعمل في منزل غالية "ياسمين عبدالعزيز"، والتي تعيش فيه مع والدتها وجدتها وابنتها الصغيرة.

وأضافت "إيمان" لـ "الوطن"، أنا "حبيت دور رائعة، خصوصًا فكرة وجودها في بيت كله ستات معقدة من الرجالة في وقت هي فيه أكثر إقبالًا على الحياة، وتريد الزواج بعكس (بيت غالية) الذي يكره الرجال ولا يؤمن بهم، بما يخلق ردود أفعال ومواقف كوميدية بالمسلسل".

وعن استعدادها للدور، قالت "إيمان"، "أنا في البداية بقرأ العمل كله، ثم أعيد قراءته من جديد بتأني وتركيز شديدين، والوقوف على تفاصيل الشخصية التي سأقوم بتأديتها، وعلاقتها ببقية الشخصيات الموجودة في العمل"، مضيفة: "أبدأ أتخيل الشخصية وطريقة كلامها، وماذا تحب وماذا تكره، وطريقة ملابسها".

واستطردت "إذا وقعت في حب الشخصية التي سأقوم بتأديتها، أضيف أمور أخرى لتقال على لسانها ومن نفس روح الشخصية، وبرجع للمؤلف والمخرج، وفي نحب تاني ليه كانوا بيرحبوا جدًا بالإضافات دي، واللي كتير منها بيتم تداوله على مواقع السوشيال ميديا".

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.