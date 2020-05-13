ونحب تاني ليه الحلقة 20.. شريف منير يفقد الذاكرة بعد تعرضه لحادث

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي اعترفت والدة مراد السويفي "كريم فهمي"، التي تلعب دورها الفنانة وفاء سالم، بأن والده يخونها عقب ارسال رسالة لها، تفيد بأن زوجها يخونها، والتي حاول مراد إنكارها، رغم اقتناعها بأنه على علم بما يحدث.

زارته غالية" ياسمين عبدالعزيز"، في المستشفى عقب تعرضه لحادث سيارة برفقة ميرنا، وأخذت تستعيد الذكريات التي جمعت بينهما، حينما كانا متزوجين، والتي فضلت التواجد بجواره، رغم ما حدث بينهما مع خلافات ومشكلات أدت لانفصالهما.

بدأت حالة عبدالله الروبي "شريف منير"، في التحسن لكنه يعاني من فقد ذاكرة مؤقت، فيتعامل مع غالية على أنها مازالت زوجته، وهو الأمر الذي ترفضه غالية.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.