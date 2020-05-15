مشروع بحثي بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي في مجال امراض الكبد

وقعت جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي عقد تعاون لتنفيذ مشروع بحثى في مجال أمراض الكبد بتمويل قدرة مليون جنيه ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تصل مدة تنفيذه 24 شهرا.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تتعاون مع اكاديمية البحث العلمي في العديد من المجالات والتي تهدف الي تعزيز دور الابتكار وتشجيع الباحثين في البحث العلمي من أجل ربط مخرجاته بالمشكلات التي تواجة قطاعي الصناعة والطب والمجتمع المحلي المحيط به.

قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث ان الجامعة قامت بتوفير بيئة بحثية يمكن من خلالها إنجاز بحوث قوية ومبتكرة تؤهل لتقـدم مهني وتعليمي واضح تربط فيها البحث العلمي بالصناعة وتستطيع من خلالها حل مشكلات المجتمع المحيط به بالاضافة الي تشجيع النشـر العلمى والمشروعات التطبيقية.

وأشارت الدكتورة رضا البدوي الأستاذ بكلية الطب ورئيس الفريق البحثي للمشروع ان الهدف من المشروع هو دراسة اهمية الميكروبيوم المعوي في تشخيص وعلاج مرض تشحم الكبد وعلاجة من خلال معرفة شكل ونوعية الميكروبيوم المعوي مما يفيد ذلك في منع تحول التشحم الكبدي الي سرطانات كبدية مشيرة الي ان مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث تصلب شرايين القلب والتي تؤدي الي الوفاة لذلك فإن النتائج المتوقعة من المشروع البحثي سوف تمنع حدوث هذة المضاعفات.