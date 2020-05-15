شفاء وزير التعليم الروسي من فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وزير التعليم، فاليري فالكوف، أصيب وتعافى من فيروس كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي، أمس، حول تطور التكنولوجيا الوراثية في روسيا، إنه ليس سرا أن فالكوف شفي بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تجاوز المرض.

كما أضاف: "كنت أتابع عن كثب تطور الأوضاع، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الوزراء المصابين، وأحوالهم على ما يبدو أيضا تتحسن، وهم عمليا يعودون إلى تولي مهامهم.

وسأل الرئيس الروسي وزير التعليم، الذي شارك كذلك في الاجتماع، حول حالته الصحية، ليرد الأخير بتأكيد تعافيه، قائلا إنه انضم إلى العمل بشكل نشط.

يذكر أن فالكوف يعد رابع عضو مصاب بفيروس كورونا في الحكومة الروسية بعد كل من رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، الذي يتعافى تدريجيا، وشارك في اجتماع الخميس، ووزير البناء، فلاديمير ياكوشيف، الذي خرج من المستشفى ويواصل العلاج في البيت، ووزيرة الثقافة، أولجا لوبيموفا، التي عادت إلى العمل.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 12 مايو، إصابته بالفيروس، فيما تبين لاحقا أن زوجته، تاتيانا نافكا، أصيبت أيضا.

وتعتبر روسيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بكورونا، إلا أن نسبة الوفيات منخفضة مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى.

وسجلت روسيا، الجمعة، 10598 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى البلاد إلى 262843.

كما قالت قوة العمل المعنية بمكافحة كورونا، إن 113 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 2418.