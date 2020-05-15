مصدر بصحة دمياط: 344 إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

قال مصدر بمديرية الصحة في محافظة دمياط، في تصريح لـ "الوطن"، إن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في محافظة دمياط، بلغ 344 حالة بعد تسجيل ليلة أمس 6 حالات من بينهم حالتان من محافظة القليوبية، كانوا في زيارة إلى أقاربهم بمحافظة دمياط.

وتابع المصدر: "بلغ عدد الوفيات من أبناء المحافظة المصابين بفيروس كورونا 37 حالة، 95% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو لديهم عوامل خطورة، مثل الكانسر، جلطات، أمراض صدرية، يعانون من نزيف أو حوامل وحالتهن خطرة كما حدث في إحدى الحالات، أو أعمارهم كبيرة"، مشيرا إلى بلوغ عدد المتعافين إلى وقتنا هذا 197 حالة".

وأضاف المصدر: "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا حالات فردية، وتم رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج الذي أصيب أحد عماله وأغلق لمدة 14 يوما مع وضع المخالطين تحت المراقبة".