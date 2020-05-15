إزالة 98 فدان تعديات مزارع سمكية مخالفة في بحيرة المنزلة بدمياط

قال مصدر هيئة الثروة السمكية في محافظة في تصريح لـ"الوطن"، تم إزالة 98 فدان تعديات على أراضي البحيرة وجميعها مزارع سمكية مخالفة تعدادها 8.

هذا وأعلن المهندس مجدي عبدالواحد القائم بأعمال مدير بحيرة المنزلة بالإدارة المركزية لشؤون منطقة دمياط، إزالة 220 فدانا ببحيرة المنزلة في نطاق محافظة الدقهلية، و40 فدانا بنطاق محافظة بورسعيد.

وأكد عبدالواحد أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة من إزالة التعديات والبوص والغاب مقرر الانتهاء منها في 30 يونيو، أما أعمال القنوات الشعاعية والتطهير، من المقرر الانتهاء منها في 2021.

وقال يحيى عبد العليم رئيس هيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط لـ "الوطن" نحو 70% من مستأجرين المزارع السمكية ببحيرة المنزلة مديونين للهيئة بنحو 51 مليون جنيه بعد زيادة القيمة الإيجارية لنحو 3000 جنيه للفدان.

وأضاف عبد العليم نفذنا نحو 300 حالة إزالة بمساحة 5000 فدان على مستوى البحيرة بمناطق " شطا ، الشيخ ضرغام، الرطمة و المثلث" متابعة من عقودهم لازالت سارية يسددون القسط بالقيمة القديمة بما يتراوح من 300 إلى 800 جنيه