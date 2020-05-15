إقلاع رحلة استثنائية من مطار القاهرة إلى عمان تقل 280 أردنيا

كشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أن المطار شهد إقلاع رحلة طيران استثنائية على متنها 280 أردنيا من العالقين في مصر، منذ تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن الرحلة رقم ‏RJ5502 من طراز787 "بوينج دريم لاينر" التابعة لشركة الخطوط الملكية الأردنية، غادرت مطار القاهرة على متنها 280 عالقا، متجهين إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان، ضمن الرحلات الاستثنائية التي تسيرها بعض الدول لإجلاء رعايها بعد تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

كان مطار القاهرة الدولي استقبل، صباح اليوم، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الجوية الرومانية قادمة من بوخارست لإعادة 82 مصريا عالقين هناك.