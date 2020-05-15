عشان نبقى صفر كورونا.. كلور ومطهرات مجانية على أهالي قرية بالدقهلية

نظم عدد من أهالي قرية "بساط" مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حملة لتوزيع الكلور مجانا على كافة سكان القرية لتطهير المنازل بمعرفة أصحابها مجانا، بعد ظهور حالات إصابة في القرية بفيروس كورونا المستجد، حتى توقفت حالات الإصابة، وينتظرون تعافي آخر حالة مصابة بالقرية لتكون خالية تماما من الفيروس.

بدأت الحملة بتطهير الشوارع باستخدام جهاز ضباب اشتراه أهالي القرية بتبرعاتهم، ويمكن أن يستخدم فيما بعد في أعمال مكافحة الحرائق.

وقال السيد الخضر، صاحب المبادرة بالقرية، "عملنا تطهير بالشوارع ثم قمت بدعوة الشباب لحملة طرق الأبواب، فحضر هؤلاء الشباب، ووزعنا حوالي 6 أطنان كلور خام على أهالي القرية، لم نترك منزلا واحدا، ولو المنزل به 7 شقق يتم التوزيع على الشقق، وتم توزيع على القرية بالكامل وتعداد سكانها 30 ألف نسمة".

وأضاف "الخضر"، لـ "الوطن"، "استمر ذلك العمل لمدة 10 أيام من بعد الإفطار حتى أذان الفجر، كان فيه شباب يطهروا بالشوارع وشباب يوزعون بالمنزل كلور".

وأشار إلى أن الفكرة تتلخص في "أن الغني ممكن يشتري الكلور أما الفقير فلا يستطيع، لكننا قررنا أن نوزع على جميع أهالي القرية أغنياءها وفقراءها، ومن منزل لمنزل مع توعية أهل المنزل وإرشادهم لاتباع الإجراءات الصحية".

وأكد أن جميع ما يتم توزيعه من تبرعات أهل الخير بالقرية، ونحن مستمرون في التوعية والتطهير حتى إعلان القرية "صفر" كورونا، كما سبق وأعلنت محافظة دمياط هذا، فحاليا منتظرون خروج من بالمستشفى بعد تحسن حالاتهم والتحاليل الأولية جاءت سلبية.