استمرار حملات التطهير لمنشآت وشوارع الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدوله لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

ووجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشدا المواطنين الالتزام بساعات حظر التجوال والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات والحمامات بالإضافة إلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة .

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمكان المخصص لتسليم كراتين المواد الغذائية الجافة الواردة من مؤسسة مصر الخير لتوزيعها علي الجمعيات الأهلية والأسر الأولى بالرعاية بمدينه الزقازيق حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.