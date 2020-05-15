توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في دمياط

قام فريق الخير بجمعية "صدقة جارية" في محافظة دمياط، بتقديم المساعدات العينية شملت توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياجاً بعدد من المناطق.

وشملت المبادرة أهالي وأسر (قرية حجاجة، عزبة الجامع، عزبة خضير، عزبة الشرقاوي، عزبة حواتر، عزبة البرجيسي، عزبة عبدالله الجمل عزبة العرب، عزبة التفتيش، عزبة نورالدين، عزبة الأسماك، عزبة المهاجرين عزبة رجب العجمي، عزبة العمدة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

جاءت المبادرة تحت إشراف حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، بهدف التخفيف من آثار الظرف الراهن التي تمر به البلاد.