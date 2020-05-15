إصابة 5 أشخاص في ميت غمر بالدقهلية بكورونا وسلبية عينات طفلين

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد مساء الخميس، بمركز ومدينة ميت غمر، ليصل إجمالي الحالات الإيجابية 26 حالة.

وأكد "الطوبجي"، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تسجيل إصابة سيدة عمرها 27 عاما بقرية "ميت العز"، وأخرى عمرها 58 عاما بقرية "أوليلة"، وشاب بقرية "جصفا" وأخر بمدينة ميت غمر، والخامس لرجل عمره 55 عاما مقيم بمحافظة الجيزة.

وذكر مدير الإدارة الصحية، أنه تأكد سلبية وسلامة التحاليل الخاصة لطفل عمره 11 عاما من قرية " دنديط"، وطفلة عمرها 16 عاما من ميت غمر، كما تأكد شفاء وسلامة ابن قرية "أبو نبهان" عمره 32 عاما وعودته بسلامة الله إلى قريته.

وشدد "الطوبجي"، على ضرورة المساعدة بالتطهير والتعقيم والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسئولة بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان لكي نتجاوز سويا هذه المرحلة الصعبة.

وفي سياق متصل، انتقل فريق الترصد بالإدارة والوحدات الصحية، إلي القرى التي بها الإصابات للقيام بأعمال التقصي، ومتابعة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا، وتتبع حالتهم الصحية، بالإضافة إلى قيام فريق الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة بأعمال الرش والتطهير للشوارع والمنازل والمنشآت.