رئيس "صدر المنوفية": إصابات كورونا ستزيد 15% بعد عودة الحياة لطبيعتها

قال الدكتور أحمد عامر خميس، رئيس قسم الصدر والحساسية بجامعة المنوفية، إن جميع دول العالم تتجه إلى فتح مجالات الحياة، على غرار ما حدث في ألمانيا وكوريا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، على قناة "اكسترا نيوز": "عندما نفتح الحياة، فإن الحالات المصابة بفيروس كورونا ستزيد بنسبة 15% تقريبًا، وهو أمر متوقع ولكن يجب استمرار الحياة، لأن قطاعات كثيرة من الدولة والمصريين تحملت أعباء القفل".

وأشار إلى أنه يجب التعايش مع الوضع الراهن، وهو ما سيتطلب الكثير من الأمور بالنسبة للعادات الاجتماعية والزيارات والمعاملات، وارتداء الكمامات الذي صار شيئًا أساسيًا وإلغاء الأفراح والمآتم والعزاء لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى المدارس وصالات الجيم والأندية لتقليل الاختلاط.