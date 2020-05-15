أوصت مصر بإجراءات مشابهة.. كيف تغلبت سلوفينيا على "كورونا"؟

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء أمس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الحكومة في بيان أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات، وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس الماضي.

في هذا السياق، تناول تقرير لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم، بعض الإجراءات التي تقدم عليها سلوفينيا في إطار خطة التعايش الحالية لديها، والتي أتى على رأسها إلزام المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن 1.5 متر، والاهتمام بنظافة اليدين والعناية بتطهيرها خصوصا عند دخول الأماكن العامة.

ولعل الإجراءات التي أعلنت عنها سلوفينيا للفترة المقبلة هي نفس الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، على نحو يضمن عودة الحياة الطبيعية تدريجيا واستمرارية الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه لا يتجاهل الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من الفيروس الغامض.

ووفق دليل إرشادي للوزارة، يلتزم المواطن بارتداء الكمامة خصوصا في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات، وأيضا أن يلتزم بغسل اليدين واستخدام المطهرات. كما دعا الدليل المواطنين إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 2 متر، فضلا عن تجنب أماكن الزحام.

وأغلقت سلوفينيا منذ منتصف شهر مارس جميع المدارس والمؤسسات الرياضية والثقافية والحانات والمطاعم والفنادق والمحلات التجارية بصرف النظر عن متاجر المواد الغذائية والأدوية، بينما ألغت وسائل النقل العام.

وبدأت الحكومة تخفيف الإغلاق ابتداء من 20 أبريل، واستؤنفت وسائل النقل العام في وقت سابق من هذا الأسبوع بينما سيعود بعض التلاميذ إلى المدارس في الأسبوع المقبل. وسيتم السماح لجميع الحانات والمطاعم وكذلك الفنادق الصغيرة التي تحتوي على ما يصل إلى 30 غرفة بفتح الأسبوع المقبل.

وأعلنت حكومة سلوفينيا أن الأجانب، الذين تظهر عليهم أعراض عدوى "كورونا" لن يسمح لهم بالدخول. وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات. وقالت الحكومة إنه سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني جانيز جانسا للبرلمان، أمس، إن "سلوفينيا روضت الوباء خلال الشهرين الماضيين"، مضيفا: "لدى سلوفينيا اليوم أفضل صورة وبائية في أوروبا". وتابع: "إن نهاية الوباء تعني أن بعض التدابير، بما في ذلك المساعدة المالية للمواطنين والشركات التي أصابها الفيروس التاجي، ستنتهي في نهاية شهر مايو".