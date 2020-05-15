"أوقاف القليوبية": لم نرصد أي خروقات بقرار إغلاق المساجد اليوم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، اليوم، عدم رصد أي خروقات لقرار منع إقامة صلاة الجمعة والتزام المواطنين بالتعليمات منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أبوالسعود"، إنه من المقرر صرف المرحلة الأولى من زكاة الفطر للمستحقين من خلال المديرية الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مشيرا أنه يتبع هذه المرحلة مرحلتان أخريتان خلال نفس الأسبوع لإنهاء وصول الزكاة لمستحقيها قبل انقضاء شهر رمضان.

أوضح "أبوالسعود"، أن المديرية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للتبرع بزكاة الفطر والكفارات وفدية الإفطار بمقر المديرية والمساجد الكبرى والإدارات الفرعية، خيث خصصت وزارة الأوقاف مليوني جنيه من أموال التبرعات لتوزيعها على المستحقين في مختلف انحاء الجمهورية ومن بينهم محافظة القليوبية.