انهيار 4 منازل وإصابة 12 شخصا في قنا بسبب الطقس السيئ

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، إن موجة الطقس السئ أسفرت عن انهيار 4 منازل بمراكز قنا والوقف ونجع حمادي وإصابة 12 شخصا بإصابات خفيفة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما أسفرت موجة الطقس السئ التي شهدتها المحافظة، عن سقوط 36 شجرة و2 عامود كهرباء، وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء.

ووجه المحافظ بضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

الجدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية (0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 ) خلال فترة سوء الأحول الجوية.