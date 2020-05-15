مدير مركز الأوبئة: الناس سيعانون من فيروس كورونا لبقية حياتهم

اعتبر مدير المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتزبرج، أن الناس سيعانون من فيروس كورونا ليس فقط هذا الصيف، ولكن ربما بقية حياتهم أيضا وسيقضونها في محاولة كفاحه.

وأوضح العالم جينتزبرج في مقابلة مع NSN اليوم: "سنعيش بشكل طبيعي فقط بعد أن نبدأ بالتطعيم الشامل"، وفقا لما نشرها موقع "روسيا اليوم".

وأكد أن القضية حاليا هي مكافحة العدوى وعدم ترك الفيروس يتفشى أينما يحلو له، مشيرا إلى أن كل بلد لديه جدول تطعيم خاصا به، ويجرى تخصيص الكثير من المال لتصنيع اللقاحات، وإلا فإن معدل الوفيات سيكون أعلى.

ووفقا للعالم جينتزبرج: "سيظهر اللقاح في غضون بضعة أشهر أو حتى نهاية العام.. بعد ذلك، ستصبح العدوى بالفيروس التاجي قابلة للإدارة".

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مرتبطة بالفيروس التاجي في العالم بلغ 302462، بزيادة 5242 شخصا خلال يوم واحد.