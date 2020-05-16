"شغلانة سهلة وفلوسها كتير".. تفاصيل القبض على 4 متهمين بتصنيع استروكس

"شغلانه سهلة وفلوسها كتير".. بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتصنيع وحيازة كمية كبيرة من مخدر الاستروكس، داخل شقة في النزهة بالقاهرة.

وأوضح المتهمون أنهم في بداية نشاطهم، بدأوا بشراء الاستروكس وبيعه للمدمنين، وكان الربح كبير، لكن تعاطيهم له كان يحرمهم من مبلغ كبير من المكسب.

وتابع المتهمون، أنهم بعد ذلك، بدأوا في التصينع حتى يصبح الربح كبير، وبالفعل استأجروا شقة في منطقة النزهة، وقاموا بتصنيع الاستروكس، وكانت الأرباح كبيرة، حيث كانوا يبيعون جملة وقطاعي.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، مفادها قيام أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص فى تصنيع مادة "الإستروكس" المخدرة، بقصد الإتجار، مُتخذين من شقة مُستأجرة بدائرة القسم، مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم أثناء تواجدهم داخل الشقة، وعُثر بداخلها على "150 كيس يحوى مخدر الإستروكس "مُعد للبيع"، كمية من ذات المخدر "معدة للتعبئة"، وزنت 3 كيلو جرام - 2 زجاجة تحتوى على مادة الأسيتون "تُستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر" - مبلغ مالى- 6 هاتف محمول- سلاح نارى "فرد خرطوش" - طلقتين من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والإتجار بها، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.