ردا على اتهامات ميركل بالقرصنة.. روسيا: لا وقائع ملموسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن موسكو ترفض الاتهامات الألمانية التي تفيد بأن عمليات قرصنة روسية استهدفت المستشارة أنجيلا ميركل في 2015.

وقال لافروف، في مقابلة أجريت معه عبر الإنترنت: "مضت 5 سنوات، لكن لم تقدم أي وقائع ملموسة تثبت فرضية حدوث قرصنة روسية"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كانت ميركل ندّدت، الأربعاء، بمحاولات تجسس روسية طالتها في الماضي قالت إنها تملك "أدلة دامغة" عليها، مؤكدة أن هذه السلوكيات تضر بالجهود التي تبذلها من أجل التقارب مع موسكو.

كما قالت أمام البرلمان: "بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال".

وأشارت ميركل إلى عملية قرصنة واسعة النطاق استهدفتها في العام 2015 كما استهدفت البوندستاج، مجلس النواب الألماني. وتعرض مجلس النواب الألماني لهجوم إلكتروني نسب إلى جهاز الاستخبارات الروسي.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، أن بين المعلومات التي نسخها قراصنة بين عامي 2012 و2015 بيانات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015، تمكنوا من تحديد مشتبه به، وأضافت: "نحتفظ بحقنا في اتّخاذ أي تدبير، بما في ذلك ضد روسيا"، واصفة محاولة القرصنة بأنها "مشينة".