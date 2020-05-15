رئيس جامعة بني سويف يتابع تجهيزات استقبال العائدين من الخارج

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إنّ الجامعة انتهت من الترتيبات والتجهيزات بالمدينة الجامعية "بنين"شرق النيل، لاستقبال المصريين العائدين من خارج البلاد مساء اليوم وعددهم 1205 مواطنا، لاستخدامها كعزل صحي لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

جاء ذلك خلال جوله تفقدية لرئيس جامعة بني سويف، رافقه خلالها اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف لمتابعة الاستعدادات النهائية.

وتجول الدكتور منصور داخل الغرف والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، لمتابعة تجهيزات الإعاشة، من حرص الجامعة على توفير سبل الراحة للمصرين العائدين من الخارج، فضلا عن تخصيص بعض الأدوار الكاملة بالمبانى لإقامة السيدات.

وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتوفير كمامات وقفازات للوجه، والأدوات اللازمة للوقاية الشخصية وتوفير كميات وفيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، لتوفير سبل الإعاشة والراحة لهم.