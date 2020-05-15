الصحة العالمية: لا دواء مرخص لعلاج كورونا أو الوقاية منه

جددت منظمة الصحة العالمية، التأكيد على أنّه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، محذرة من إساءة استخدام بعض الأدوية لا سيما دواء "هيدروكسي كلوروكين" الذي ذاع صيته مؤخرا.

وفي تغريدة عبر حساب المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط على تويتر، أكدت المنظمة أنّه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض كوفيد 19 أو الوقاية منه، مضيفة أنّها تتولى تنسيق الجهود لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج الفيروس المستجد.

وأضافت أنّه في حين أنّ العديد من الأدوية قيّد التجارب في الوقت الحالي، إلا أنّه لا يوجد أي دليل على أنّ هيدروكسي كلوروكين أو أي دواء آخر من شأنه معالجة (كوفيد-19) أو الوقاية منه، محذرة من إساءة استعمال الهيدروكسي كلوروكين، ما قد يتسبب في آثار جانبية وأمراض قد تفضي حتى إلى الوفاة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أصاب 4.5 مليون إنسان حول العالمة حتى الآن، وتسبب في أكثر من 300 ألف وفاة، وفقا لأحدث الإحصائيات.