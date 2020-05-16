بعد الموافقة على صرف 102 مليون جنيه.. شروط الاستفادة من مشروع البتلو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، في جلسته الأخيرة، التي عقدت برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على صرف مبلغ 102 مليون و132 ألف جنيه، لتمويل 405 مستفيد، لشراء وتغذية 6061 رأس ماشية بغرض التسمين.

أوضحت الوزارة، أنه تم الموافقة على تمويل 237 مستفيد لشراء وتغذية 2875 رأس ماشية محلية، لتسمينهم ضمن المشروع، بقيمة تمويلية 38 مليون و422 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمويل عدد 168 مستفيد، لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا، سريعة النمو، بمبلغ 63 مليون و720 جنيه.

وتستعد وزارة الزراعة، لاستقبال طلبات تنفيذ المشروع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير، بدعم المشروع القومي للبتلو، ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية، لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية، ولتقديم مشروعا نموذجيا لهم.

"الوطن" تقدم في نقاط خطوات الاستفادة من مشروع البتلو.

1- توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

2- صغار المربين والمستفيدين بعشرة رؤوس فيما أقل يتم الاكتفاء بمعاينة للحظيرة، للتأكد من ملائمتها للتربية والتسمين.

3- الفئات التسليفية للشراء، بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي المصري.

4- التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة.

5- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، وكذا الضامن إن وجد، صورة المؤهل الدراسي بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة.

6- إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد في حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة.

7- شهادة حسن السير والسلوك "فيش وتشبيه".

8- يتم إجراء معاينة للراغبين في الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم "الطب البيطري، وإدارة الإنتاج الحيواني التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية "الوزارة"، والبنك الزراعي المصري وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة.

9- في حالة التمويل لشراء عدد عشرة رؤوس فأقل يتم الصرف على دفعة واحدة.

10- في حالة التمويل لأكثر من عشرة رؤوس من الأسواق يتم الصرف على دفعات على ألا تزيد الدفعة عن قيمة عشرة رءوس ويتم التأمين عليها إلى أن يتم صرف قيمة التمويل بالكامل.