صدام مرتقب بين الأردن وإسرائيل بسبب الضفة الغربية

قال الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم، إنّ ضمّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن.

وأضاف الملك في مقابلة مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أنّ حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، مشددا على أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ولفت الملك الأردني إلى أنّه إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة.

وردا على سؤال ما إذا كان الأردن سيعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل؟ قال الملك الأردني: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم"، مضيفا أنّ الأردن يتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أنّ قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط.