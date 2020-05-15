6 إصابات جديدة بكورونا بالقدس.. وتعافي 5 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة حي الثوري بمدينة القدس، لمخالطين لسيدة أعلن إصابتها سابقا، فيما تم تسجيل 5 حالات تعافي.

وأضافت وزيرة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة في محافظة رام الله والبيرة، موضحة أنّ الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت: "لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس".

وبيّنت أنّ عدد الإصابات يرتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 119 حالة، بينها 61 في مدينة القدس، و52 حالة بالمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، مشيرة إلى أنّ عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 431 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت الكيلة: إنّ 4881 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر 16544 فلسطينيا وفلسطينية.