توريد 36% من القمح المستهدف تسليمه لصوامع أرمنت وإسنا

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح لشون وصوامع المحافظة، حتى اليوم بلغ 12273.425 طن بنسبة 36.1% من المستهدف توريده ومن السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، خلال شهر منذ بدء التوريد، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.

وقال "صلاح" إن عملية التوريد بدأت من يوم الأربعاء 15 /4 /2020، حسب الضوابط المقررة لذلك، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة من القمح المحلي 34000 طن "شونة وبنكر إسنا ـ شونة وصومعة أرمنت" وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة الأقصر 41 ألف فدان، وأن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهي تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن، من السعة التخزينية للمحافظة.