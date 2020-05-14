موافقة مبدئية على تحويل مستشفى العديسات جنوب الأقصر لعزل صحي

نجح الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في الحصول على موافقة حكومية من حيث المبدأ بتشغيل مستشفى العديسات بمدينة الطود بالأقصر كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا لتعمل بجانب مستشفيات مدينة إسنا والمدينة الشبابية بمدينة الطود والمخصصين كمستشفيات عزل ليصبح بذلك عدد مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر 3 وبذلك تعد من أكثر المحافظات التي بها مستشفيات عزل.

وتفقد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، برفقة وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مستشفى الحميات بالحبيل، شرق المحافظة، وذلك لبحث احتياجاته تمهيدًا لتحويله إلى مستشفى عزل.

وكانت الأقصر قد شهدت مؤخرًا ضم مبنى مركز صندوق تحيا مصر لعلاج فيروس سي لمستشفى الحميات ودعمها بأسرة جديدة والعمل على مدها بجهاز أشعة مقطعية والأعداد لتجهيز غرفة عناية فائقة بها لزيادة طاقتها الاستيعابية لتتمكن من استقبال أكبر عدد ممكن من المصابين والقيام بالإجراءات الطبية الملائمة لهم.