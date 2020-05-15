"أنت في عيون مستقبل وطن" مبادرة حزبية لدعم ومساعدة طلاب الجامعة بالأقصر

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر مبادرة "أنت في عيون مستقبل وطن" لمساعدة الطلاب والطالبات في الجامعات في التواصل العلمي مع كلياتهم وجامعاتهم مع تحقيق التباعد الجسدي، حيث سيتم من خلال المبادرة دعم الطلاب والطالبات عبر توفير الكتب والمستلزمات الدراسية والمواد التعليمية لهم ووسائل وطرق التدريس الإلكترونية من خلال فريق من المتطوعين بأمانة الحزب بالأقصر.

وقال الدكتور عبد الحق سيد، أمين أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بأمانة الحزب بالأقصر أنه انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لدعم فئات المجتمع كافة ومن بينهم فئة الطلاب والطالبات فقد أطلق الحزب مبادرة هي الأولى من نوعها بالأقصر لدعم ومساندة الطلاب بالجامعات.

ولفت "سيد" إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات لعدد من شباب الحزب المتطوعين الذين سيعملون على توفير متطلبات واحتياجات الطلاب والطالبات بالجامعات دون أن يغادروا أماكن إقامتهن وسيقوم فريق المتطوعين بإحضار المواد الدراسية للطلاب والوسائل التعليمية المختلفة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي.

وأعلن أمين المتابعة عن الأرقام المخصصة لفريق المتطوعين وهي: 01114357924- 01092463876- 01028873083 - 01069783184- 01113410423