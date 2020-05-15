"لا تعطي متسولي الشوارع".. حملة شعبية في مطروح لمواجهة ظاهرة التسول

أعلن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب عن مطروح، إطلاق حملة شعبية من أهالي مطروح لمقاطعة المتسولين المنتشرين فى الشوارع وإشارات المرور تحت شعار "لا تعطي متسولي الشوارع".

وقال "العميري"، اليوم، إن كثرة المتسولين أصبح ظاهرة في مطروح، بداية من مدخل المدينة من مزلقان سملا وحتى المدخل الغربي في وادي الرمل، وتابع:" نشعر وكأن هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، وتنتشر هذه الظاهرة فى شهر رمضان بأعداد كبيرة، وكل عام نتواصل مع الجهات الأمنية التى تقوم بدورها بعمل حملات مكثفة، وتكتشف أن غالبيتهم من خارج مطروح، وتتخذ الإجراءاتت اللازمة، ولكنهم يعودون مرة أخرى".

وأضاف أنه سيتواصل مع مديرية أمن مطروح لتكثيف الحملات الأمنية للقبض عليهم وترحيلهم خارج المحافظة، وقال:" مطلوب من المواطنين عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أى مبالغ حتى لا يكون ذلك مساعدة على الاستمرار في التسول بمطروح".

وطالب فوزي العرمان العوامي، من أهالي مطروح، جميع المواطنين عدم إعطاء المتسولين فى الشارع أي أموال، وقال:" هذا مطلوب، إذا كنا بالفعل نريد أن نقضي على المشكلة، لأنهم يشكلون عصابة للتسول ويعملون تحت إشراف ناس غير معروفة"، وواصل كلامه قائلا :" المتسولين الموجودين والمنتشرين في الإشارات والأسواق مجرمين ونصابين وليسوا محتاجين".

من جانبه، قال عبدالله سالم من أهالي مطروح، إننا عرضنا على عدة متسولات أن يعملن في منازل براتب شهري بدلا من اللف في الشوارع، لكن رفضن، وكان ردهن أنهم يتحصلون على المرتب فى يومين تسول. وأكد محمود عبدالرحمن من أهالي مطروح، أنها مهنة وليست تسول، وقال إن الحل الوحيد هو عدم منحهم أموال، لأنه لا يوجد قانون يجرمهم، ويخرجون في اليوم التالي من ضبطهم.