ضبط مشرف إنتاج مخبز في ملوي استولى على 459 بطاقة تموينية
المتهم كان معه 3 ماكينات صرف بطاقات
كتب:
اسلام فهمي
03:33 م | الجمعة 15 مايو 2020
شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمدينة، بالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك، آسفرت عن ضبط مشرف إنتاج بمخبز بلدي، بحوزته 459 بطاقة تموينية، وماكينتي صرف، إضافة لماكينة المخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة.
كما حررت الوحدة المحلية محضر عدم حيازة شهادة صحية وعدم نظافة لصاحب محل سوبر ماركت.
ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، والحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
من ناحيه آخرى، تابعت الوحدة المحلية بملوي، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من قرى وشوارع المركز خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم تنفيذ حملات للنظافة والتطهير، وتم رفع القمامة من النقاط المخصصة لها، بمدينة ملوى، وبالوحدة المحلية لقرية المعصرة، وبالوحدة المحلية لقرية دروة، وبالوحدة المحلية لقرية قلندول.
كما نفذ مركز ملوى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء على طريق قرية تندة، بالإضافة إلى تنظيم عملية صرف المنحة الخاصة بعمال اليومية، بمكاتب البريد التابع للوحدة المحلية لقرية المعصرة، والريرمون.