ضبط مشرف إنتاج مخبز في ملوي استولى على 459 بطاقة تموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمدينة، بالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك، آسفرت عن ضبط مشرف إنتاج بمخبز بلدي، بحوزته 459 بطاقة تموينية، وماكينتي صرف، إضافة لماكينة المخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة.

كما حررت الوحدة المحلية محضر عدم حيازة شهادة صحية وعدم نظافة لصاحب محل سوبر ماركت.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، والحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من ناحيه آخرى، تابعت الوحدة المحلية بملوي، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من قرى وشوارع المركز خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم تنفيذ حملات للنظافة والتطهير، وتم رفع القمامة من النقاط المخصصة لها، بمدينة ملوى، وبالوحدة المحلية لقرية المعصرة، وبالوحدة المحلية لقرية دروة، وبالوحدة المحلية لقرية قلندول.

كما نفذ مركز ملوى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء على طريق قرية تندة، بالإضافة إلى تنظيم عملية صرف المنحة الخاصة بعمال اليومية، بمكاتب البريد التابع للوحدة المحلية لقرية المعصرة، والريرمون.