محافظ المنيا يشدد على اتخاذ الإجراءات ضد مخالفي قرار الحظر
كتب:
اسلام فهمي
05:32 م | الخميس 14 مايو 2020
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين أو من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكداً أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.
أجرى المحافظ، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحاً، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، والتأكد من مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
تفقد المحافظ، الارتكازات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.