محافظ المنيا يشدد على اتخاذ الإجراءات ضد مخالفي قرار الحظر

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين أو من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكداً أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.

أجرى المحافظ، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحاً، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، والتأكد من مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

تفقد المحافظ، الارتكازات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.