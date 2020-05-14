تطهير وصيانة أعمدة الإنارة بمركزي المنيا وديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي المنيا وديرمواس، في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، مستمرة في تنظيم حملات النظافة، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مشيراً إلى ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير بكافة القطاعات بالشوارع ومدارس وعمارات المساكن بقري بني أحمد الغربية و طهنشا ودير عطية، كما تم تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقرى صفط الخمار وطهنشا وبني أحمد الشرقية وبني أحمد الغربية، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقريتي بني أحمد وطهنشا.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة خلال فترة حظر تنقل المواطنين، حيث تم رفع المخلفات الصلبة، وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، ومتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقرية نزلة البدرمان.