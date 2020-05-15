ألمانيا تعلن تخفيف قيود السفر على القادمين من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أنه سيجري تخفيف إجراءات القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، على المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي، منطقة الشينجن، والمملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بيورن جرونويلدر، في مؤتمر صحفي حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، إن بلاده ستطلب فقط من المسافرين القادمين من البلدان التي تشهد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الخضوع للحجر الصحي.

ولا تزال ألمانيا تفرض حجرا صحيا إلزاميا لمدة أسبوعين على المسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ومددت ألمانيا في وقت سابق تحذيرها للسفر الخارجي حتى 14 يونيو المقبل.