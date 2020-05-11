تخطت 50%.. عمليات تسريح واسعة للعمال في ألمانيا بسبب كورونا

أفاد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد الألماني يشهد عمليات تسريح واسعة للعمال في قطاعات مختلفة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت دراسة صادرة عن المعهد، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 58% من عمال المطاعم والمواد الغذائية، 50% من عمال الفنادق، 43% من موظفي وكالات السياحة، و39% من العاملين في شركات صناعة السيارات إما جرى تسريحُهم أو لم تُجدد عقودُهم المؤقتة.

وأضاف المعهد الألماني أن قطاعات أخرى شهدت تسريحاً للعمال بنسبة أعلى من المتوسط، مشيرا إلى أن قطاع الصيدلة لم يتعرض لمثل هذه العمليات.