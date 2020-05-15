بمشهد لـ"خالتي نوسة".. أيتن عامر تمازح أحمد مجدي: "إخس عليك يا زياد"

نشرت الفنانة أيتن عامر، فيديو ساخر عبر حسابها على موقع انستجرام، من فيلم "يا أنا ياخالتي"، وبالتحديد المشهد الذي جمع بين الفنان محمد هنيدي "خالتي نوسة" والفنان حسن حسني "ببلاوي".

وأحدثت "أيتن" تغييرًا في الفيديو، بتركيب وجهها على صورة "خالتي نوسة"، وصورة أحمد مجدي، على وجه "ببلاوي"، وهو يقوم بالصراخ، وتوقل له "إخس عليك يازياد شوفت تمساح"، وذلك في إشارة لمسلسل فرصة تانية، والذي انتحرت فيه "ريهام" أيتن عامر، واتهم "زياد" أحمد مجدي بقتلها، قبل أن يكون هناك شاهدًا على الجريمة ويتدخل لإنقاذه من "حبل المشنقة".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وبسببها تستعيد "ملك" ذاكرتها.

وخلال الأحداث يتم اكتشاف عدم إصابة "ملك" بفقدان الذاكرة، وأن ما فعلته مجرد لعبة للانتقام من "زياد"، فيما تقرر "ريهام" الانتحار، ويتم القبض على "زياد" بتهمة قتلها.