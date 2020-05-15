مطار مرسى علم يستقبل 300 مصري قادمين من الرياض

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، طائرة مصر للطيران قادمة من مطار الرياض وعلى متنها 300 مصري من العالقين بالسعودية، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة للركاب.

ومن المنتظر أن يخضع الركاب للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق السياحية، المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم.