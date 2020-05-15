صور.. خرائط سقوط الأمطار على مصر حتى الأحد

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري واستصلاح الأراضي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن توقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى توقعات بسقوط أمطار في الفترة من اليوم 15 وحتى 17 مايو الحالي.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار حتى الأحد المقبل من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة 15 مايو

متوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء، وتقل شدتها على شمال سيناء، سواحل البحر الأحمر، خليج الصعيد، وأجزاء من شمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار السبت 16 مايو

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة على جنوب الصعيد، وتقل شدتها على وسط وشمال الصعيد، جنوب سيناء، سواحل البحر الأحمر، والوادي الجديد وقد تصل إلى القاهرة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 17 مايو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من سواحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد، والوادي الجديد وقد تصل إلى القاهرة.

ونوه المركز بأنّه على المواطنين توخي الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر، وصعيد مصر.