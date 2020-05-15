تمديد الحجر الصحي في نيويورك حتى 13 يونيو

أعلن حاكم نيويورك، أندريو كوومو، اليوم، تمديد العزل الذي كانت تنتهي مدته اليوم حتى 13 يونيو، مستثنيا 5 مناطق بالولاية هي الأقل اكتظاظا بالسكان، فضلا عن إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وكان كوومو، أعلن في وقت سابق أنّ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية وصل عند 157 حالة، في تراجع لافت للمعدل اليومي، معتبرا أنّ 5 من مناطق الولاية باتت مستعدة للانفتاح، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأفاد في مؤتمر صحفي عقده أمس، بتسجيل 157 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في أراضي الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 22170 حالة.

وأشار كوومو إلى أنّ معدل الوفيات جراء الفيروس انخفض بالتالي إلى مستوى 27 مارس الماضي، مؤكدا أنّ هذا المؤشر يواصل التراجع إلا أنّه "لا يزال مرعبا"، وسبق وأعلن كوومو تسجيل 207 وفيات في الإحصائية المنشورة يوم 10 مايو، و161 حالة في معطيات 11 مايو، و195 في 12 مايو، و166 في 13 مايو.

من جهة أخرى، اعتبر حاكم نيويورك أنّ 5 من مناطق الولاية، بينها المركزية، بإمكانها الآن اتخاذ إجراءات تدريجية لتخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة مع وقف سريان قرار البقاء في المنازل.