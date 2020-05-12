فتح 3 مناطق في نيويورك بعد تراجع تفشي كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم، فتح 3 مناطق من أصل 10 في 15 مايو، في بادرة تكشف عن تحسن الوضع الوبائي، بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال كومو، في مؤتمر صحفي: "نبدأ فصلا جديدا اليوم بطرق عديدة، إنها مرحلة جديدة، نحن من وجهة نظري على الجانب الآخر من الجبل، والآن يمكننا أن نتحول بذكاء نحو إعادة الفتح".

وأضاف أنّ الولاية جرى تقسيمها إلى 10 مناطق، كل منها مصنفة عبر 7 مقاييس تتعلق بمعدل العدوى وقدرة المستشفيات الاستيعابية قياسا بعدد السكان.

وقال: "في أكثر الخطوات الملموسة نحو إعادة تشغيل الدولة المنكوبة بالفيروس، 3 مناطق هي الطبقة الجنوبية ووادي موهوك وبحيرات الإصبع، استوفت مقاييس الاستعداد وأثبتت أنّها تتحكم في معدل الإصابة، وأنّ المستشفيات المحلية لديها القدرة للتعامل مع أي عودة للفيروس".

وأشار إلى أنّ الفتح سيطال قريبا جدا مناطق أخرى قريبة، وأضاف: "هذه هي المرحلة الكبيرة التالية في الرحلة التاريخية".

وقضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حتى الآن على 26 ألف شخص في نيويورك، فضلا عن إصابة المئات.

من جانبه، قال بيل دي بلاسيو عمدة في مدينة نيويورك، اليوم، إنّه في الوقت الذي انخفضت فيه حالات دخول المستشفيات ونسبة السكان الذين كانت الاختبارات لديهم إيجابية، فالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.3 مليون نسمة لن تشهد تخفيف القيود حتى يونيو.

وقال دي بلاسيو خلال إيجازه اليومي لفيروس كورونا: "أعتقد أنّه من الإنصاف أن نقول إنّنا في يونيو المقبل، سنكون قادرين على إجراء بعض التغييرات الحقيقية إذا تمكنا من مواصلة تقدمنا".

وأضاف أنّه "رغم المؤشرات التي تشير إلى أنّ مدينة نيويورك متقدمة على الفيروس، إلا أنّه قلق من أنّ رفع القيود في وقت قريب جدا سيترك أثرا سلبيا".