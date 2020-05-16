حظك اليوم السبت 16-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيدون جدًا، ويتمسكو بآرائه وأفكاره، ومن الصعب إقناعه أو فرض الآراء عليه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في برجك تعدك بأن تكون موفقا في كل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.