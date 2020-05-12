حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بالهدوء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وهناك فرص متاحة وقد تجد اليوم أناسا يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك روح تفاؤل وإشراقة.. تفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.