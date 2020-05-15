المنشية وطنصار والظافرية.. تطهير ونظافة أحياء بسيوة لمواجهة كورونا

أعلن اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة عن تنفيذ حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة بسيوة لمواجهة فريوس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فى العديد من المناطق السكنية بالواحة.

وقال "الحصيوى"، اليوم، إن الحملة استهدفت مناطق "المنشية، وطنصار، ومدخل الظافرية غرب، وتورار".

وأضاف أن فرق الطوارىء نفذت أعمال التطهير، والنظافة ورفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود فى أعمال النظافة ورفع القمامة و الرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن الثمانية فى محافظة مطروح.