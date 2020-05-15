تسجيل 747 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، إجراءها أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، وساهم في الكشف عن 747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21.831 حالة.

كما كشفت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 210 حالات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعن حالالت الشفاء قالت الوزارة إنها بلغت 398 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 7.328.