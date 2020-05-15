بعدما حصد كورونا روحهما.. شقيق محمد نادي: "خد أخويا في حضنك يا بابا"

أعلن بهاء نادي شقيق الشاب محمد نادي صاحب فيديو السخرية من كورونا والذي توفي منذ ثلاثة أيام، متأثرا بإصابته بالفيروس داخل مستشفى العزل الصحي، وفاة والدهما أيضا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال "بهاء" في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحاج نادي وهدان في ذمة الله، الله يرحمك يا بابا... كنت بتحب محمد قوي كده يا بابا، يارب يشفع فيك مرضك وتعبك إنت وأخويا محمد".

وتابع "خد محمد في حضنك يا بابا وخدو بالكم من بعض ملكمش غير بعض، وانتوا أكيد في الجنة دلوقتي مع النبيين والصديقين والشهداء... اااااااه لسه صدمة محمد يا بابا... يا رب الصبر من عندك يا رب... لله الأمر من قبل ومن بعد".

كان مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، قد أكد لـ"الوطن"، وفاة نادي وهدان والد الشاب محمد نادي، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفي العزل الصحي، مؤكدا أنه سيدفن بمحل إقامته بقرية "طه شبرا" التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

يذكر أن والد الشاب كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة التي صعبت من فرص نجاته من الإصابة بفيروس كورونا، وكان نجله توفي منذ 3 أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.