نائبة تطالب بتطبيق "إعلام الصدمة" لمواجهة كورونا

طالبت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، الحكومة بتوفير الكمامات داخل أماكن العمل وذلك قبل البدء في خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وقالت في تصريح خاص لـ"الوطن": نحتاج الأن إلى إعلام الصدمة حتى يستفيق الناس، ويتعاملون مع فيروس كورونا بأنه وباء حقيقي وليس شائعة أو أكذوبة عالمية .

واستطردت "جليلة" قائلة: فيديوهات الشاب محمد النادي والذي وافته المنية بسبب إصابته بفيروس كورونا رغم قسوتها، لكنها ساهمت في توضيح كيف يكون حال المريض بفيروس كورونا وهو على جهاز التنفس الصناعي، مبينة أن هذه الفيديوهات وقعت كالصدمة على كل من شاهدها وأدت الرسالة التي لم تنجح بعض وسائل الإعلام في تحقيقها، حيث روى الفقيد كيف استهان بالفيروس واعتبره أكذوبة حتى أصيب به وظل يعاني لفترة إلى أن وافته المنية.

وأوضحت أنه مع إقرار البرلمان لتعديلات قانون الأمراض المعدية، يتعين على الحكومة إصدار تعليمات بضرورة توفير الكمامات في الأماكن الحيوية وأمام جهات العمل، حتى يتمكن المواطنون من الالتزام بارتدائها في أي جهة حكومية أو خاصة، وذلك لتفادي الإصابة بفيروس كورونا .

وأشارت "جليلة" إلى ضرورة تفعيل الضبطيات القضائية على جهات العمل للتأكد من التزام جهات العمل والعاملين بها بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامات الطبية.

وأوضحت أن السلوكيات التي تم تداولها في الأيام الماضية لمواطنين بشان تأجير الكمامات الطبية بجنيه أمام مكاتب البريد وتبادلها أمر ينذر بكارثة صحية.

وقالت إن مستشفيات العزل الصحي أصبحت مكدسة بالمرضى، وعلينا كمواطنين التأكد من أننا نواجه وباء قاتل وفتاك وليس بعيد عن أحد الإصابة به.