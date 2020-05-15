محسن صبري عن دور "والد عشماوي": محور تحول في شخصية الإرهابي

اعتاد المشاهدون ملامحه، تميز في أدوار الخير، وتجسيده لدور الأب، ثم لمع في دور ضابط الشرطة بمسلسل "نسر الصعيد"، قبل أن يتألق بدور "فايز" في "نصيبي وقسمتك 3"، ليظهر رمضان الحالي بشكل مغاير، ويكشف عن جانب الشر في موهبته التمثيلية، من خلال تجسيده لشخصيتين مكروهتين من قبل الناس.

الفنان محسن صبري، الذي ابتعد عن الفن لفترة طويلة، يعود ويبدع في أدوار مهمة في السباق الرمضاني، وهي "علي عشماوي" والد الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، و"جهاد السويفي" الذي يهاجم "غالية" ياسمين عبدالعزيز، و"مراد" كريم فهمي، في "ونحب تاني ليه".

"الوطن" حاوته، لمعرفة كواليس أدواره ورأيه في ردود أفعال جمهور السوشيال ميديا عليها، وأعماله للفترة المقبلة.

وقال محسن صبري، إن دور "والد عشماوي" صعب للغاية، وصعوبة الدور تمثلت في صغر حجمه، حيث مثل مشهدين فقط، أراد المخرج بيتر ميمي من خلالهما توضيح الطريقة الخاطئة التي تربى بها الإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف "صبري" أنه تردد قبل قبول الدور خاصة أن المشهدين حجمهما صغير الأول 59 ثانية، والثاني 54 ثانية، وخشي أن يكونا غير مهمين للأحداث، ولكنه وجد أنهما محور تحول شخصية "عشماوي" ومرجعيته التربوية، بالإضافة لاشتراكه في عمل عظيم مثل "الاختيار".

وأشار إلى أن دوره كان الأب الذي يقوم بتنشئة طفله بطريقة غير سليمة، وفي مشهد منهما يقوم بـ"غسيل مخ" لنجله، والثاني لا يتحكم في أعصابه فيضربه لأنه يتحدث مع طفلة جارته، ما يدفعه لأن يعتنق أفكارا متشددة مستقبلًا ويصبح إرهابيًا حينما يكبر.

وأوضح أنه على غير عادته، يظهر بشخصتين شريرتين، ما دفع الجمهور لمهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي ويوجه له كمية من التحذيرات والتهديدات المضحكة، التي يقابلها بصدر رحب ويعتبرها برهان على نجاح الشخصية.

وتابع :"رجلي جت في أدوار الشر السنة دي والجمهور مبيرحمش، الناس على الفيس بوك بيصدروا لي الكره صراحة، وبيحذروني أبعد عن مراد وغالية، ملكش دعوة بيهم، وأنا بحب أرد على الناس اللي خدوا من وقتهم وعلقوا، خاصة إنهم بيشيدوا بالشخصية وأدائي في النهاية".

ويستعد محسن صبري لخوض تجربة المسلسلات التاريخية من خلال مسلسل الملحمة التاريخية "خالد بن الوليد"، والذي يؤدي خلاله دور "مالك ابن عوف الناصري"، والذي تم تأجيله، ومن المقرر استكمال تصويره بعد عيد الفطر.